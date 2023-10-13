Полузащитник «Реала» Кроос назвал лучшего футболиста в истории

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

Хавбек сборной Германии назвал своего бывшего партнера по клубу Криштиану Роналду.

«Играть вместе с Криштиану Роналду было потрясающе. Он является лучшим игроком в истории футбола», — приводит Madrid Universal слова Крооса.

В текущем сезоне нападающий «Аль-Насра» Роналду провёл 11 матчей, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Контракт португальца с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025 года.