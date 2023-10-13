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Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о возможном возращении в РПЛ

Он является воспитанником московского «Локомотива».
13 октября 2023 09:00
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о возможном возвращении в чемпионат России.

«Были предложения из России. Были и клубы из Москвы. Но пока ничего больше вам не скажу на этот счёт. Но у меня был больше интерес сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас мы играем в Лиге Европы. Это очень здорово. Каждый футболист хочет сыграть на таком уровне. Получилось, что сейчас я играю. Посмотрим, что будет потом. Может быть, зимой вернусь домой. Не знаю, что будет», - заявил Ондуа в интервью «Советскому спорту».

На клубном уровне Ондуа играет в составе «Серветта». В текущем сезоне за швейцарский клуб он провёл 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Он является воспитанником московского «Локомотива» и имеет российское гражданство.

источник: «Советский спорт»
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