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Месси прокомментировал инцидент, в котором игрок сборной Парагвая плюнул ему в спину

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу аргентинцев.
13 октября 2023 09:23
автор: Виталий Овсянников

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал инцидент в матче в рамках отборочного цикла ЧМ-2026 с Парагваем (1:0).

На 84-й минуте нападающий парагвайцев Антонио Санабрия устроил с Лионелем словесную перепалку. Далее форвард позволил себе плевок в спину уходящего Месси. Главный судья матча никак не отреагировал на этот инцидент.

«В раздевалке мне сказали, что кто-то в меня плюнул. Правда в том, что я даже не знаю, кто этот мальчик. Я предпочитаю не говорить, иначе он пойдет и будет говорить повсюду, и станет известным», — сказал Месси после матча.

Напомним, Аргентина одержала третью победу подряд и с девятью очками возглавила турнирную таблицу. Парагвай (1) – восьмой. 18 октября Аргентина на выезде встретится с Перу.

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