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Уэйн Руни объяснил своё решение стать главным тренером «Бирмингема»

Команда играет в Чемпионшипе.
13 октября 2023 09:37
автор: Виталий Овсянников

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Бирмингем Сити».

«Очевидно, я поехал в США за опытом и для дальнейшего развития, но, когда появилась возможность присоединиться к «Бирмингему», я был очень рад этому. Я был взволнован и счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого. «Бирмингем» — огромный клуб, и мне ясно, каковы амбиции владельцев и как клуб хочет двигаться вперёд», — цитирует Руни издание Goal.

Напомним, 8 октября Руни был освобождён от работы в должности главного тренера американского «Ди-Си Юнайтед». В МЛС 37-летний специалист работал с 12 июля 2022 года.

«Бирмингем Сити» в 11 матчах набрал 18 очков и сейчас располагается на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В следующем туре эта команда встретится с «Мидлсбро».

источник: Goal.com
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