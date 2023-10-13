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Быстров — о матче России с Камеруном: тренерам РПЛ надо лучше готовить футболистов физически

13 октября 2023 09:52
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник Владимир Быстров считает, что игрокам сборной России было физически тяжело в товарищеском матче с Камеруном.

Напомним, что встреча в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Автором единственного года стал нападающий Фёдор Чалов. 

«У Волкова, который большой объём работы делает в «Краснодаре», немного свело ногу, но выдержал, почти до конца доиграл. Это касается каждого. Это большая проблема, тренерам РПЛ надо обратить внимание. Надо лучше готовить футболистов физически, требовать, чтобы они не останавливались, не играли на удержание счёта, продолжали действовать активно», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

16 октября сборная России сыграет с Кенией. Встреча пройдёт в Турции. 

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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