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Александр Солдатенков: с Дзюбой бороться сложнее, чем с Абубакаром

Встреча с Камеруном завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
13 октября 2023 10:14
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Александр Солдатенков, выступающий за «Крылья Советов» на позиции защитника, рассказал о борьбе с форвардом Венсаном Абубакаром в товарищеской игре против Камеруна (1:0).

«Абубакар самый тяжёлый соперник в моей карьере? Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром. Он очень хороший футболист — крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело. Что знаю о сборной Кении? Пока ничего. Наверное, уже завтра будет теория. Тренер расскажет, что и как», — заявил Солдатенков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: Чемпионат.com
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