Александр Солдатенков: с Дзюбой бороться сложнее, чем с Абубакаром

Российский футболист Александр Солдатенков, выступающий за «Крылья Советов» на позиции защитника, рассказал о борьбе с форвардом Венсаном Абубакаром в товарищеской игре против Камеруна (1:0).

«Абубакар самый тяжёлый соперник в моей карьере? Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром. Он очень хороший футболист — крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело. Что знаю о сборной Кении? Пока ничего. Наверное, уже завтра будет теория. Тренер расскажет, что и как», — заявил Солдатенков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).