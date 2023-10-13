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«Отыграли на пять с плюсом». Сергей Волков — о матче с Камеруном

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
13 октября 2023 10:29
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Сергей Волков, выступающий за «Краснодар» на позиции защитника, поделился впечатлениями победой сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеской игре.

«Тяжёлый матч, интенсивный, ребята играют в топовых лигах. Но, как видите, по игре мы не уступаем. Хотя играем в своём чемпионате и без еврокубков. Считаю, мы показали достойную игру, многое получалось как в прессинге, так и в атаке. Я нам за командную игру поставил бы пять с плюсом», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

21-летний Волков сыграл 84 минуты, не записав на свой счёт результативных действий.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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