Кафанов высказался об игре Сафонова в товарищеском матче с Камеруном

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче с Камеруном.

Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Безусловно, «сухарь» Сафонова важен, учитывая уровень соперника. Он вообще очень хороший матч провел. У него была высокая концентрация до конца игры. Во всех непростых ситуациях, которые были у наших ворот, он сыграл просто и надежно. Это он говорит, что в него просто мячи попали. Но это просто, когда ты все правильно делаешь. Сколько таких ситуаций, когда даже сильные вратари пропускают», — приводят »РИА Новости» слова Кафанова.

Отметим, что Сафонов провёл в составе сборной России 11 матчей в футболке сборной России. Четыре встречи Матвей отыграл «на ноль».