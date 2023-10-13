Футболист «Шахтёра» не вернулся на Украину после игры с «Антверпеном» в Бельгии

Сегодня, 13 октября, издание «Динамомания» сообщает о том, что центральный защитник донецкого «Шахтера» Александр Распутько не вернулся на Украину после встречи своей команды с бельгийским «Антверпеном» в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Согласно информации источника, команда «горняков» возвращалась на самолёте из Бельгии. Ранее футболист подписал с «Шахтером» новый контракт на пять лет.

Напомним, донецкий клуб одержал победу над «Антверпеном» в матче Юношеской лиги УЕФА со счётом 2:1. Александр Распутько провёл на поле весь матч.

По информации некоторых украинских СМИ, игрок сбежал в Россию.