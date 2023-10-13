Нападающий «Оренбурга» Мансилья признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

РПЛ объявила имя лучшего игрока чемпионата по итогам сентября.

Как сообщает пресс-служба лиги, им стал форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья. В четырёх матчах аргентинский футболист отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Также на награду претендовали: Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Салтыков, Амар Рахманович (оба - «Крылья Советов») и Эдгар Севикян («Пари НН»).

Победителя определяли по итогам трёх голосований. Лучшего футболиста выбирали легенды РПЛ, эксперты и болельщики.