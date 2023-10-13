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Появились две версии причин побега игрока «Шахтёра» из расположения команды

Футболист выступал за юношескую сборную Украины.
13 октября 2023 11:48
автор: Александр Поволоцкий

В СМИ назвали версии того, почему игрок украинского «Шахтёра» Александр Распутько не вернулся в страну после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном».

Встреча в Бельгии прошла и завершилась со счётом 2:1 в пользу «горняков». Распутько не поднялся на борт самолета из Антверпена, там нашли только его форму.

Как сообщает Sport.ua, дело может быть в том, что Александр придерживается пророссийских взглядов. На этом фоне у него случались конфликты с другими игроками «Шахтёра». Распутько мог сбежать в Россию.

По другой версии футболист не мог договориться с клубом о новом контракте. Предыдущее соглашение истекает в конца сезона. Полузащитник считал, что ему не доплачивают.

источник: Sport.ua
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