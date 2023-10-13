Посол БРИКС оценил возможность проведения матча между сборными России и Бразилии

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима оценил возможность проведения товарищеского матча против сборной России.

«Сразу скажу, что это действительно реально, но не на сто процентов! Но к этому надо идти шаг за шагом. Возможно, в будущем это станет более вероятным», - приводит слова посла «СЭ».

Напомним, что 12 октября Россия обыграла Камерун (1:0) в товарищеском матче. Следующим соперником подопечных Валерия Карпина станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).