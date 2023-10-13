ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Посол БРИКС оценил возможность проведения матча между сборными России и Бразилии

Россияне могут провести товарищескую встречу с южноамериканской командой.
13 октября 2023 12:12
автор: Степан Шереметьев

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима оценил возможность проведения товарищеского матча против сборной России.

«Сразу скажу, что это действительно реально, но не на сто процентов! Но к этому надо идти шаг за шагом. Возможно, в будущем это станет более вероятным», - приводит слова посла «СЭ».

Напомним, что 12 октября Россия обыграла Камерун (1:0) в товарищеском матче. Следующим соперником подопечных Валерия Карпина станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: «Спорт-Экспресс»
Появились две версии причин побега игрока «Шахтёра» из расположения команды
Появились две версии причин побега игрока «Шахтёра» из расположения команды
Футболист выступал за юношескую сборную Украины.
13.10.2023 11:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Оренбурга» Мансилья признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
Футболист перешёл в российский клуб летом прошлого года.
13.10.2023 11:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Футболист «Шахтёра» не вернулся на Украину после игры с «Антверпеном» в Бельгии
Игрок сбежал в Россию.
13.10.2023 11:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Кафанов высказался об игре Сафонова в товарищеском матче с Камеруном
Кафанов высказался об игре Сафонова в товарищеском матче с Камеруном
13.10.2023 10:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Отыграли на пять с плюсом». Сергей Волков — о матче с Камеруном
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
13.10.2023 10:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Более справедливым результатом была бы ничья». Непомнящий — об игре России с Камеруном
«Более справедливым результатом была бы ничья». Непомнящий — об игре России с Камеруном
Специалист работал в штабе африканской команды.
13.10.2023 10:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Солдатенков: с Дзюбой бороться сложнее, чем с Абубакаром
Встреча с Камеруном завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
13.10.2023 10:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.