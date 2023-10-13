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Касильяс назвал сильнейших вратарей в мире

Бывший голкипер поделился своим экспертным мнением.
13 октября 2023 12:28
автор: Степан Шереметьев

Экс-вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал сильнейших голкиперов в мире на данный момент.

«Сегодня сильнейшим является Куртуа. Затем идут Облак, тер Штеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто», — приводит слова бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Касильяс за свою карьеру выступал в «Реале» и «Порту». В начале августа 2020 года он объявил о завершении карьеры. Он является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

источник: La Gazzetta dello Sport
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