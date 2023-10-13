Футболист «Шахтёра», который не вернулся на Украину, может перейти в петербургскую «Звезду»

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Александр Распутько, который не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против «Антверпета», может продолжить карьеру в санкт-петербургском клубе «Звезда».

Об этом сегодня, 13 октября, сообщает Tribuna.com со ссылкой на информацию от главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова.

Согласно данным источника, руководство «Звезды» очень хотело видеть 19-летнего игрока «горняков» в своих рядах. В тренерский штаб санкт-петербургского клуба входит чемпион Украины Геннадий Зубов, ранее выступавший за «Шахтер».

Также источник подтвердил, что Распутько находится на территории России.

Ранее в украинских СМИ появились две версии побега футболиста. По первой версии Александр придерживается пророссийских взглядов, и на этом фоне у него случались конфликты с другими игроками «Шахтёра». Распутько мог сбежать в Россию.

По другой версии футболист не мог договориться с клубом о новом контракте. Предыдущее соглашение истекает в конце сезона. Защитник считал, что ему не доплачивают.