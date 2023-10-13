ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Канчельскис: Россия спокойно отобралась бы на ЧЕ-2024 и боролась бы за выход из группы

УЕФА временно отстранил команду от турниров под совей эгидой.
13 октября 2023 12:41
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне игры футболистов сборной России.

Отметим, что накануне национальная команда победила Камерун (1:0) в товарищеском матче. Игра проходила в Москве.

«У сбоpной России сейчас неплохое поколениe игроков. Не сказать, что oни сильнейшие, но опредeлённый уровень у команды есть. Для чемпионата мира его, вoзможно, недостаточно, но на Евро-2024 сбoрная России спокойно отобралась бы, еcли бы не отстранение. И боролась бы там за выхoд из группы. Жаль молодых ребят, которые так и нe узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», — цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

В понедельник, 16 октября, команда Валерия Карпина сыграет в Турции со сборной Кении.

источник: «РБ-Спорт»
Парагвайский футболист Санабрия отрицает, что плюнул в спину Месси
Футболист также является воспитанником «Барселоны».
13.10.2023 13:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Вратарь сборной Аргентины Мартинес не пропустил ни одного мяча после финала ЧМ-2022
Сухая серия голкипера составляет уже 622 минуты.
13.10.2023 13:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Ростова» Арутюнянц: не согласен с тем, что Карпин выгорел
Некоторые результаты сборной России и жёлто-синих оставляют желать лучшего.
13.10.2023 13:02
Футбол
автор: Виталий Стопин
Родители футболиста «Шахтёра», который мог сбежать в Россию, находятся в Донецке
Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона.
13.10.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Посол БРИКС рассказал о поездке в Сибирь: утеплялся и пил водку
Политик заявил, что снова посетит Россию.
13.10.2023 12:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Пришло время, чтобы кто-то другой взял ответственность». Бекхэм — о владельцах «МЮ»
Манкунианцы попали в зону турбулентности.
13.10.2023 12:46
Футбол
автор: Виталий Стопин
Божович оценил уровень иностранных тренеров в России: одно русское слово из трёх букв
По мнению специалиста, у России комплекс на европейцев.
13.10.2023 12:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.