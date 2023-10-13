Божович оценил уровень иностранных тренеров в России: одно русское слово из трёх букв

Экс-наставник «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович оценил уровень иностранных тренеров в клубах РПЛ.

«У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда работал здесь. А какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв», — приводит слова черногорского специалиста Sport24.

На данный момент в чемпионате России работают четыре зарубежных тренера — серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), а также испанцы Гильермо Абаскаль («Спартак») и Давид Деограсия («Оренбург»).