«Пришло время, чтобы кто-то другой взял ответственность». Бекхэм — о владельцах «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о возможной продаже клуба. Сейчас владельцем контрольного пакета акций манкунианцев является семья Глейзеров.

«Все знают, что я являюсь болельщиком „Манчестер Юнайтед“, и ранее я высказывался о ситуации, которая происходит в клубе. Это происходит на протяжении нескольких лет. Очевидно, что, когда я воспитывался в „МЮ“, придя в клуб в очень юном возрасте, в команде была большая стабильность. Был один и тот же Алекс Фергюсон, потом одни и те же владельцы, что привело к тому, что, очевидно, „Манчестер Юнайтед“ всегда будет одним из самых больших клубов в мире. Однако сейчас ему нужно вернуться к стабильности для болельщиков, для игроков, для тренерского штаба, для главного тренера, потому что на данный момент её нет.

Хочу ли я, чтобы клуб был продан? Я хотел бы, чтобы группа владельцев, которая возьмёт на себя управление клубов, фактически вернула всё обратно. Так и должно быть! Я не говорю, что нынешние владельцы проделали плохую работу, так как «МЮ» по-прежнему очень успешен на поле и за его пределами, однако, на мой взгляд, сейчас самое время, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность», — заявил Бекхэм в интервью NBC Sports.

Ранее сообщалось, что семья американских миллиардеров готова расстаться с «МЮ» за € 4,35 млрд (£ 3,75 млрд). Мальком Глейзер с 2005 года стал владельцем контрольного пакета акций «красных дьяволов».