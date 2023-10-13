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Посол БРИКС рассказал о поездке в Сибирь: утеплялся и пил водку

Политик заявил, что снова посетит Россию.
13 октября 2023 12:55
автор: Степан Шереметьев

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал историю о поездке в Сибирь.

«Я был в составе делегации во время недавнего турнира в России. И, знаете, мне очень понравилось. Через две недели приеду к вам снова! Также я был в Сибири — мне ничего не страшно! Это незабываемый опыт. Но очень холодно. Утеплялся: надел несколько слоев одежды и пил водку», - приводит слова посла «СЭ».

Ранее Деванир Кавалканте де Лима не исключил проведения игры сборной Бразилии против России.

Напомним, что 12 октября Россия обыграла Камерун (1:0) в товарищеском матче. Следующим соперником подопечных Валерия Карпина станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: «Спорт-Экспресс»
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