Посол БРИКС рассказал о поездке в Сибирь: утеплялся и пил водку

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал историю о поездке в Сибирь.

«Я был в составе делегации во время недавнего турнира в России. И, знаете, мне очень понравилось. Через две недели приеду к вам снова! Также я был в Сибири — мне ничего не страшно! Это незабываемый опыт. Но очень холодно. Утеплялся: надел несколько слоев одежды и пил водку», - приводит слова посла «СЭ».

Ранее Деванир Кавалканте де Лима не исключил проведения игры сборной Бразилии против России.

Напомним, что 12 октября Россия обыграла Камерун (1:0) в товарищеском матче. Следующим соперником подопечных Валерия Карпина станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).