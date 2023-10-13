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Президент «Ростова» Арутюнянц: не согласен с тем, что Карпин выгорел

Некоторые результаты сборной России и жёлто-синих оставляют желать лучшего.
13 октября 2023 13:02
автор: Виталий Стопин

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о работе главного тренера жёлто-синих и сборной России Валерий Карпин.

«Не согласен, что Карпин выгорел, это неправда. С Камеруном сборная России показала хороший футбол, мне понравилось. Осипенко сыграл хорошо. «Ростову» очень сильно не хватало его в матчах РПЛ и Кубка страны, когда он восстанавливался после травмы», — цитирует Арутюнянца «РИА Новости Спорт».

Накануне, 12 октября, сборная России в Москве на поле «ВТБ Арены» в товарищеском матче со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна. 16 октября подопечные Валерия Карпина в Анталье (Турция) сыграют со сборной Кении.

«Ростов» в 11 матчах набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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