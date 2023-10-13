Вратарь сборной Аргентины Мартинес не пропустил ни одного мяча после финала ЧМ-2022

Голкипер Эмилиано Мартинес установил новый рекорд сборной Аргентины по количеству «сухих» минут.

После матча квалификации ЧМ-2026 между командами Аргентины и Парагвая (1:0), вратарь «альбиселесте» не пропускает за сборную уже 622 минуты.

Свой последний гол Эмилиано Мартинес пропустил ещё в финале чемпионата мира в декабре 2022 года от Килиана Мбаппе.

Предыдущее достижение принадлежало Херману Бургосу и составляло 606 минут.

Мировым рекордом владеет легендарный испанский голкипер Икер Касильяс (814 минут).