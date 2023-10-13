ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вратарь сборной Аргентины Мартинес не пропустил ни одного мяча после финала ЧМ-2022

Сухая серия голкипера составляет уже 622 минуты.
13 октября 2023 13:35
автор: Виталий Овсянников

Голкипер Эмилиано Мартинес установил новый рекорд сборной Аргентины по количеству «сухих» минут.

После матча квалификации ЧМ-2026 между командами Аргентины и Парагвая (1:0), вратарь «альбиселесте» не пропускает за сборную уже 622 минуты.

Свой последний гол Эмилиано Мартинес пропустил ещё в финале чемпионата мира в декабре 2022 года от Килиана Мбаппе.

Предыдущее достижение принадлежало Херману Бургосу и составляло 606 минут.

Мировым рекордом владеет легендарный испанский голкипер Икер Касильяс (814 минут).

источник: «Советский спорт»
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2026 с Аргентиной
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.
13.10.2023 13:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Хохлов: обидно, что у Захаряна так начинается карьера в «Реал Сосьедаде»
Контракт россиянина с клубом Ла Лиги рассчитан до 30 июля 2029 года
13.10.2023 13:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Горячие ставки в БК «Мелбет»! Игрок поставил всего 100 рублей и забрал более 170 000 рублей
Горячие ставки в БК «Мелбет»! Игрок поставил всего 100 рублей и забрал более 170 000 рублей
Второй тур группового этапа Лиги чемпионов сильно обогатил игрока.
13.10.2023 13:45
Футбол
автор: Виталий Стопин
Камерунец Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода
Камерунец Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карпина.
13.10.2023 13:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ловчев раскритиковал полузащитника сборной России Алексея Миранчука за игру с Камеруном
Ветеран «Спартака» считает, что футболисту не хватает спортивной злости.
13.10.2023 13:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Парагвайский футболист Санабрия отрицает, что плюнул в спину Месси
Футболист также является воспитанником «Барселоны».
13.10.2023 13:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Ростова» Арутюнянц: не согласен с тем, что Карпин выгорел
Некоторые результаты сборной России и жёлто-синих оставляют желать лучшего.
13.10.2023 13:02
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.