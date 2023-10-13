ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дмитрий Хохлов: обидно, что у Захаряна так начинается карьера в «Реал Сосьедаде»

Контракт россиянина с клубом Ла Лиги рассчитан до 30 июля 2029 года
13 октября 2023 13:46
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал выступления бывшего хавбека бело-голубых Арсена Захаряна.

Отметим, что летом россиянин перешёл в «Реал Сосьедад».

«Это временные трудности. Адаптация не всегда проходит гладко у игроков, которые меняют чемпионат, страну. Конечно, немного обидно, что у Арсена так начинается карьера в «Реале Сосьедад». Но я уверен, что, когда он поправится и наберет оптимальные кондиции, у него должно быть все хорошо, потому что игрок он хороший», — приводит «Чемпионат» слова Хохлова.

В составе испанского клуба Захарян провел четыре матча, отыграв в общей сложности 60 минут. Арсен не отметился результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2026 с Аргентиной
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.
13.10.2023 13:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Горячие ставки в БК «Мелбет»! Игрок поставил всего 100 рублей и забрал более 170 000 рублей
Горячие ставки в БК «Мелбет»! Игрок поставил всего 100 рублей и забрал более 170 000 рублей
Второй тур группового этапа Лиги чемпионов сильно обогатил игрока.
13.10.2023 13:45
Футбол
автор: Виталий Стопин
Камерунец Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода
Камерунец Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карпина.
13.10.2023 13:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ловчев раскритиковал полузащитника сборной России Алексея Миранчука за игру с Камеруном
Ветеран «Спартака» считает, что футболисту не хватает спортивной злости.
13.10.2023 13:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Парагвайский футболист Санабрия отрицает, что плюнул в спину Месси
Футболист также является воспитанником «Барселоны».
13.10.2023 13:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Вратарь сборной Аргентины Мартинес не пропустил ни одного мяча после финала ЧМ-2022
Сухая серия голкипера составляет уже 622 минуты.
13.10.2023 13:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Ростова» Арутюнянц: не согласен с тем, что Карпин выгорел
Некоторые результаты сборной России и жёлто-синих оставляют желать лучшего.
13.10.2023 13:02
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.