Дмитрий Хохлов: обидно, что у Захаряна так начинается карьера в «Реал Сосьедаде»

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал выступления бывшего хавбека бело-голубых Арсена Захаряна.

Отметим, что летом россиянин перешёл в «Реал Сосьедад».

«Это временные трудности. Адаптация не всегда проходит гладко у игроков, которые меняют чемпионат, страну. Конечно, немного обидно, что у Арсена так начинается карьера в «Реале Сосьедад». Но я уверен, что, когда он поправится и наберет оптимальные кондиции, у него должно быть все хорошо, потому что игрок он хороший», — приводит «Чемпионат» слова Хохлова.

В составе испанского клуба Захарян провел четыре матча, отыграв в общей сложности 60 минут. Арсен не отметился результативными действиями.