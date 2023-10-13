Ловчев раскритиковал полузащитника сборной России Алексея Миранчука за игру с Камеруном

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука за игру в составе сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«По его интервью я вижу какого-то унылого парня, который не рвётся в сборной возместить недостаток игровой практики в «Аталанте». Мол, я не в лучшей форме… Ну приди к тренеру, попросись — дайте время, я буду рвать! Я не вижу спортивной злости, желания вырывать своё там, где в тебя верят», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Добавим, что автором единственного забитого мяча стал российский нападающий Фёдор Чалов, который отличился на 40-й минуте матча. Встреча национальных команд проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.