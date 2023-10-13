Камерунец Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода

Камерунский полузащитник Брайан Мбемо, выступающий за английский «Брентфорд», поделился мнением о московской погоде во время матча против сборной России.

«Я ощутил, что в Москве действительно очень холодно. Но по ходу игры уже стало полегче», — заявил Мбемо в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).