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Камерунец Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карпина.
Камерунец Брайан Мбемо признался, что почувствовал российские холода
13 октября 2023 13:44
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Андрей Аносов / "Совспорт"

Камерунский полузащитник Брайан Мбемо, выступающий за английский «Брентфорд», поделился мнением о московской погоде во время матча против сборной России.

«Я ощутил, что в Москве действительно очень холодно. Но по ходу игры уже стало полегче», — заявил Мбемо в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: Чемпионат.com
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