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Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2026 с Аргентиной

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.
13 октября 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо получил повреждение в матче квалификации к ЧМ-2026 с Аргентиной.

Отметим, что со счётом 1:0 победу одержали действующие чемпионы мира.

Алонсо появился на поле в стартовом составе сборной Парагвая. На 76-й минуте защитника заменили из-за повреждения. Вместо него вышел Эктор Вильяльба.

Добавим, что в «Краснодар» Алонсо перешёл в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

источник: «Советский спорт»
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