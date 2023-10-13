Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2026 с Аргентиной

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо получил повреждение в матче квалификации к ЧМ-2026 с Аргентиной.

Отметим, что со счётом 1:0 победу одержали действующие чемпионы мира.

Алонсо появился на поле в стартовом составе сборной Парагвая. На 76-й минуте защитника заменили из-за повреждения. Вместо него вышел Эктор Вильяльба.

Добавим, что в «Краснодар» Алонсо перешёл в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.