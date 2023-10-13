«Шахтёр» выступил с заявлением по поводу сбежавшего из клуба футболиста

Донецкий «Шахтёр» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с пропажей полузащитника команды U19 Александра Распутько.

Напомним, после матча Юношеской лиги УЕФА, который состоялся в Бельгии, он не вернулся на Украину. По некоторым данным он убежал в Россию.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернётся в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в стан команды», — сообщили в «Шахтёре» изданию Tribuna.com.

Ранее в украинских СМИ появились две версии побега футболиста. По первой версии Александр придерживается пророссийских взглядов, и на этом фоне у него случались конфликты с другими игроками «Шахтёра». Распутько мог сбежать в Россию.

По другой версии футболист не мог договориться с клубом о новом контракте. Предыдущее соглашение истекает в конце сезона. Защитник считал, что ему не доплачивают.

Позже стало известно, что Распутько может стать футболистом санкт-петербургской «Звезды».