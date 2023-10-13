Выручка с матча «Амкар» — «Авангард» будет пожертвована семьям игроков пострадавшим в ДТП

Сегодня, 13 октября, пресс-служба телеграм-канала «Амкара» сообщает о том, что все деньги с продажи билетов на игру пермского клуба с курским «Авангардом» будут направлены на помощь семьям футболистов, которые пострадали в ДТП.

Игра 14-го тура Второй лиги состоится 14 октября в 15:00 (мск).

Напомним, воспитанник пермского «Амкара» Евгений Ситников погиб в ДТП. Страшная авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Также стало известно, что другой футболист, Кирилл Кочетов, находится в тяжёлом состоянии в больнице. А Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений в автокатастрофе.

Все четверо игроков являются воспитанниками пермского «Амкара». В нынешнем сезоне они представляли «Уралец ТС», выступающий во Второй лиге.