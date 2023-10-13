«Спартак» летом планировал приобрести полузащитника «Сан-Паулу»

Московский «Спартак» рассматривал вариант с приобретением полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майя.

Как сообщает Metaratings.ru, бразильский клуб был готов обсуждать продажу 21-летнего футболиста минувшим летом, а сам Майя и его представители — возможный переезд в Россию.

Но возможному переходу помешало решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля отказаться от покупки опорного хавбека.

Майя выступает за «Сан-Паулу» с 2017 года. За главную команду он провёл 108 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.