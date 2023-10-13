Агент форварда «Сантоса» Морелоса заявил, что игрок хочет перебраться в Россию

Футбольный агент Мартин Каманьо, представляющий интересы нападающего бразильского «Сантоса» Альфредо Морелоса, прокомментировал будущее своего клиента.

«Планы на зиму — возвращение в Европу, в Россию было бы вообще замечательно. Хотим перейти в такую команду, как «Зенит», например», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне форвард провёл за бразильский клуб два матча, но не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.