Максим Осипенко покинул расположение сборной России и не сыграет с Кенией

Защитник российской сборной и «Ростова» Максим Осипенко покинул расположение национальной команды.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинским и тренерским штабами сборной России было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», — цитирует старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов. Максим Осипенко провёл на поле все 90 минут.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).