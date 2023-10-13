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Максим Осипенко покинул расположение сборной России и не сыграет с Кенией

Защитник получил повреждение икроножной мышцы.
Максим Осипенко покинул расположение сборной России и не сыграет с Кенией
13 октября 2023 15:10
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Защитник российской сборной и «Ростова» Максим Осипенко покинул расположение национальной команды.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинским и тренерским штабами сборной России было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», — цитирует старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов. Максим Осипенко провёл на поле все 90 минут.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

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