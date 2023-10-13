Администратор «Сатурна» Кузнецов рассказал, почему Олег Кононов ушёл из раменского клуба

Администратор клуба «Леон Сатурн» Александр Кузнецов поделился информацией об уходе из команды экс-наставника Олега Кононова.

«Всё было ровно, Кононов выполнял свои задачи, но у него были с Широковым разногласия по футбольным делам. Кононов мне говорил: «Я не могу работать, когда он шумит, кричит». Но как из-за этого можно было уйти из команды в такое время? Действительно ли шумел и кричал Широков? Нет, они нормально общались», — цитирует Кузнецова издание Metaratings.

Напомним, 31 августа Олег Кононов ушёл с поста наставника раменской команды по собственному желанию, а директор клуба Роман Широков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Сатурна».

По итогам 12-ти туров раменский клуб с 25 очками занимает вторую строчку в дивизионе Б Второй лиги.