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Харин — о словах Карпина после дебюта в сборной России: сказал, что эстонцев много развелось

Футболист имеет двойное гражданство.
13 октября 2023 15:34
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин поделился мнением о своём дебюте за сборную России в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

Харин и главный тренер национальной команды Валерий Карпин родились в Эстонии. Также футболист имеет гражданство этой страны.

«Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном? Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и всё», — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Добавим. что 16 октября сборная России должна будет сыграть против Кении в Турции.

источник: «РБ-Спорт»
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