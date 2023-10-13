Евгений Ловчев: в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев, но чему они научили россиян?

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев, в настоящее время являющийся известным футбольным экспертом, порассуждал на тему лимита на легионеров в РПЛ.

«У нас очень расширили лимит на легионеров, нам говорили — с благими целями. В том числе и для того, чтобы наши ребята учились у иностранцев, которые приезжают в Россию на большие контракты. Хорошо, мы видим в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев. Давайте посмотрим на россиян — сильно наши там выросли, сидя на скамейке и глядя на то, как играют легионеры? Зачем тогда их сюда понавезли? Только ради одного — ради результата в РПЛ. Это в ситуации, когда нет еврокубков. Путь — тупиковый», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

По мнению эксперта, с таким походом сборная России никогда не получит качественных футболистов. Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).