Мексиканский журналист заявил, что скоро Чавес станет ключевой фигурой «Динамо»

Мексиканский журналист TJ Sports Мигель Медина прокомментировал роль Луиса Чавеса в московском «Динамо».

«Думаю, что ещё не пришло время осознать важность Луиса Чавеса в «Динамо», но пока я считаю, что его участие было очень позитивным. Я думаю, что он уже адаптировался на 90%. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы Чавес стал ключевой фигурой команды», — сказал Медина в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, ранее Чавес сыграл за «Пачуку», из которой перешёл в «Динамо», 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 признан лучшим опорным полузащитником лиги. Летом 2023 года стал игроком бело-голубых. В РПЛ на его счету пять матчей.