Спортивный юрист рассказала, что грозит украинскому футболисту, сбежавшему в Россию

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировал на информацию о том, что украинский футболист «Шахтера» Александр Распутько после матча юношеской Лиги чемпионов с «Антверпеном» сбежал в Россию и попросил политическое убежище.

«Ситуация с Роспутько — расторжение контракта без уважительной причины. То есть игрок нарушил стабильность футбольных контрактов. За это могут быть штрафы, в редких случаях дисквалификация. Здесь обычный коммерческий спор по расторжению», — приводит слова эксперта Sport24.

Накануне «горняки» заявили, что если Распутько не вернется, то контракт будет расторгнут по вине игрока. При этом клуб оставляет за собой право требовать с футболиста финансовую компенсацию.