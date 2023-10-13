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Гаджиев оценил победу сборной России над Камеруном в товарищеском матче

Игра прошла в Москве в четверг, 12 октября.
13 октября 2023 16:17
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

Очная встреча национальных команд завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Федор Чалов.

«Такие категоричные сравнения о том, что сборная России не стала слабее, нельзя делать. Мы можем только приблизительно говорить об этом. Вчера сборная сыграла так, как должна выглядеть в официальных матчах. Было что-то похожее на официальную игру. Так национальной команде надо играть всегда», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.

источник: «РБ-Спорт»
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