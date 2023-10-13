Медведев рассказал о стратегии «Зенита» в зимнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в зимнее трансферное окно клуб попытается усилить отдельные позиции.

«У «Зенита» уже есть трансферный план на зимнее окно? План — норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы. Группа атаки? Дождитесь зимы», — приводит слова руководителя Sport24.

«Зенит» после 11 туров располагается на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата России. В следующем матче сине-бело-голубые примут дома самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 16:30 по московскому времени.