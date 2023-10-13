ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Медведев рассказал о стратегии «Зенита» в зимнее трансферное окно

Петербургский клуб намерен приобрести несколько игроков.
13 октября 2023 16:54
автор: Степан Шереметьев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в зимнее трансферное окно клуб попытается усилить отдельные позиции.

«У «Зенита» уже есть трансферный план на зимнее окно? План — норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы. Группа атаки? Дождитесь зимы», — приводит слова руководителя Sport24.

«Зенит» после 11 туров располагается на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата России. В следующем матче сине-бело-голубые примут дома самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 16:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
Стало известно, какую сумму тратят клубы РПЛ на обеспечение судейства
Выплаты происходят каждый сезон.
13.10.2023 17:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Спаллетти высказался об исключении Тонали и Дзаньоло из сборной Италии
Игроки отстранены из-за совершения нелегальных ставок на футбольные матчи.
13.10.2023 16:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гаджиев оценил победу сборной России над Камеруном в товарищеском матче
Игра прошла в Москве в четверг, 12 октября.
13.10.2023 16:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Спортивный юрист рассказала, что грозит украинскому футболисту, сбежавшему в Россию
Спортивный юрист рассказала, что грозит украинскому футболисту, сбежавшему в Россию
Ранее игрок своевольно покинул «Шахтёр».
13.10.2023 15:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В российском посольстве в Бельгии не располагают информацией о сбежавшем футболисте «Шахтёра»
Игрок может перейти в петербургскую «Звезду»
13.10.2023 15:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мексиканский журналист заявил, что скоро Чавес станет ключевой фигурой «Динамо»
Ранее полузащитник выступал за «Пакучу».
13.10.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Евгений Ловчев: в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев, но чему они научили россиян?
Мнение футбольного эксперта.
13.10.2023 15:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.