Стало известно, какую сумму тратят клубы РПЛ на обеспечение судейства

Команды Российской премьер-лиги тратят 500 миллионов рублей на обеспечение судейства. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, в платежи входят гонорары судей, техническое обслуживание системы VAR и логистика. Сообщается, что в общей сложности один клуб заплатил за работу судейских бригад чуть больше 31 миллиона рублей.

На протяжении пяти сезонов подряд чемпионом России становился «Зенит». В настоящий момент сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 11 проведённых матчей.