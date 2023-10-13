Петржела: азиатские сборные тоже будут бойкотировать матчи со сборной России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новую волну разговоров о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК. По мнению чеха, такое развитие событий не исключит вероятность бойкота соперниками матчей со сборной России.

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с её недопуском к международным турнирам. Азиатские сборные точно так же будут бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Просто их будет не столь много. Наверное, большинство даже не будет против матчей с Россией. Но Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против сборной России. Это вам надо понимать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

26 сентября президент УЕФА объявил о возвращении юношеских сборных России (U17) на международные турнира. Однако уже 10 октября исполком УЕФА объявил об отмене данного решения.