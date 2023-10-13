Стала известна зарплата Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС

Милорад Мажич зарабатывает около € 420 тыс. в год на посту главы департамента судейства РФС. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Для сравнения, предыдущий иностранный глава департамента судейства Виктор Кашшаи получал € 230 тыс. в год», - цитирует источник «Чемпионат».

В июне РФС объявил о назначении Мажича, его заместителем стал также представитель Сербии Далибор Джурджевич.

Последние пять сезонов победу в РПЛ неизменно одерживал санкт-петербургйский «Зенит».