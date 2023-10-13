Первый тренер Чалова считает, что игрок может отправиться в Европу ближайшей зимой

Первый тренер форварда ЦСКА Фёдора Чалова Павел Коваль оценил перспективы своего бывшего подопечного продолжить карьеру в Европе.

«У Чалова есть европейский опыт, он уезжал в Швейцарию. Ему надо ехать в хорошую команду, которая решает задачи. Сидеть в запасе смысла нет, Миранчук сейчас сидит в «Аталанте» — и что дальше? Захарян тоже уехал и не играет. Самое главное, что Федя играет и забивает, гол в сборной ему придаст уверенности. Я думаю, за рубежом за ним смотрят и следят. Возможно, его уже зимой подпишут. Желаю, чтобы он и дальше забивал голы за ЦСКА и сборную. Когда ты забиваешь, то все зарубежные клубы обращают на тебя внимание», — приводит слова Коваля Metaratings.ru.

В четверг, 12 октября, состоялся товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Победу одержала команда Валерия Карпина, а единственный забитый мяч в прошедшей игре записал на свой счёт нападающий Фёдор Чалов. Игрок армейцев впервые отметился за национальную команду.