Молодёжная сборная России обыграла «Палмейрас» до 20 лет в товарищеском матче

Футболисты молодёжной сборной России одержали победу над «Палмейрасом» в возрасте до 20 лет в товарищеском матче.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Ивана Шабарова.

В составе победителей голы забили Александр Кокшаров (14-я минута), Дмитрий Кучугура (75) и Игорь Дмитриев (90+4). За бразильский клуб отметился Кауан Сантос (19).

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

Товарищеский матч.

«Палмейрас» (U20) – Сборная России (U-21) – 1:3 (1:1)

Голы: Сантос, 19 – Кокшаров, 14. Кучугура, 75. Дмитриев, 90+4.