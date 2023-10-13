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В «Звезде» отреагировали на слухи о возможном переходе игрока, сбежавшего из «Шахтёра»

Ранее футболист не вернулся в расположение украинской команды после матча юношеской лиги УЕФА.
13 октября 2023 18:20
автор: Глеб Шевяков

«Звезда» выступила с заявлением по поводу того, что в клуб может перейти полузащитник юношеской команды «Шахтёра» и сборной Украины Александр Распутько.

Ранее стало известно, что 19-летний хавбек не сел на самолет с командой после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1).

«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтёра» Александре Распутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», – пишет пресс-служба питерской команды.

За свою карьеру Распутько провёл 13 матчей за юношескую команду «Шахтёра» и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 тысяч евро.

источник: ФК «Звезда»
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