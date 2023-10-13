Игрок сборной Камеруна назвал Москву одним из лучших городов в мире: Собянин хорошо работает

Форвард сборной Камеруна Клинтон Н'Жи поделился мнением о Москве.

Ранее футболист выступал за столичное «Динамо», а сейчас представляет турецкий «Сивасспор».

«Тут всё очень развито, хорошая инфраструктура. Москва для меня один из лучших городов в мире! Мэр Москвы (Сергей Собянин) делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, в четверг, 12 октября, Камерун в Москве провёл товарищеский матч против сборной России, в котором потерпел поражение со счётом 0:1.