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Игрок сборной Камеруна назвал Москву одним из лучших городов в мире: Собянин хорошо работает

Футболист ранее выступал за столичное «Динамо».
13 октября 2023 18:21
автор: Степан Шереметьев

Форвард сборной Камеруна Клинтон Н'Жи поделился мнением о Москве.

Ранее футболист выступал за столичное «Динамо», а сейчас представляет турецкий «Сивасспор».

«Тут всё очень развито, хорошая инфраструктура. Москва для меня один из лучших городов в мире! Мэр Москвы (Сергей Собянин) делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, в четверг, 12 октября, Камерун в Москве провёл товарищеский матч против сборной России, в котором потерпел поражение со счётом 0:1.

источник: «Спорт-Экспресс»
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