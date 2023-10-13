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Харин признался, что мечтал сыграть за сборную России

Футболист дебютировал в сборной 12 октября.
13 октября 2023 18:59
автор: Александр Кожевников

Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин, родившейся в Эстонии, рассказал, что мечтал выступить за сборную России.

«У меня никогда не было эстонского паспорта. Поэтому, как только получил российское гражданство, сразу появилась мечта сыграть за сборную России. Российское гражданство я получил в 18 лет. Хотел ли выступить за сборную Эстонии? Нет, нет. Не было такой мысли. В восторге ли Карпин, что его эстонский земляк теперь в сборной? Я думаю, да. Он сказал после игры: «Эстонцев много развелось у нас в сборной», — приводит слова Харина «Известия».

Харин дебютировал в составе сборной 12 октября в матче с командой Камеруна (1:0).

источник: «Известия»
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