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Петрушин считает, что к Карпину есть вопросы по выбору состава сборной России

В четверг, 12 октября, россияне обыграли Камерун.
13 октября 2023 19:03
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Динамо» Алексей Петрушин подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Автором единственного гола стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

«В первом тайме Камерун очень понравился, у них было три выхода «один в один». Наверное, должны были забивать. У африканцев в первом тайме было преимущество, по моментам они переиграли нашу команду. Сборная России всегда была, есть и будет. Понятно, к Карпину есть много вопросов по составу. Лично я думаю, что в сборной всегда должны играть сильнейшие, но на сегодняшний день этот принцип не соблюдается. Это моё субъективное мнение», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

16 октября команда Карпина проведёт товарищескую встречу против сборной Кении.

источник: «Евро-футбол.ру»
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