Руководство «Челси» запрещало Азару покупать бургеры в фудтраке возле стадиона «Стэмфорд Бридж»

Стало известно, что в период выступления полузащитника Эдена Азара в «Челси» руководство лондонского клуба запрещало ему покупать бургеры в фудтраке, который всегда находился возле «Стэмфорд Бридж». Игрок выступал за «аристократов» с 2012 по 2019 год.

Как сообщает Daily Mail, правление таким образом хотело повлиять положительным образом на физическую форму бельгийского футболиста.

В июне 2023 года 32-летний бельгиец расторг контракт с испанским «Реалом», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До этого он играл в составе «Челси» и «Лилля». В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.