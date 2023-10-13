Президент ФИФА Инфантино призвал завершить конфликт между Израилем и Палестиной

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с обращением по поводу вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.

«Хотел бы выразить от лица ФИФА и всего футбольного сообщества наши глубочайшие соболезнования Израильской футбольной ассоциации и Палестинской футбольной ассоциации в свете ужасного насилия, которое происходит в регионе в последние дни. ФИФА присоединяется в призыве немедленно прекратить военные действия и страдания людей Израиля и Палестины. Конечно, мы знаем, что футбол не может решить все проблемы мира, но он может сыграть хотя бы маленькую роль в появлении луча надежды там, где кажется, что впереди только полная тьма», — приводит слова заявление функционера в своих соцсетях журналист Роб Харрис.

В начале сентября группировка ХАМАС атаковала страну, нанеся ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны. ХАМАС требует освободить палестинских заключённых.