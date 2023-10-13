Обляков высказался о бывших игроках ЦСКА Медине и Фернандесе, которые выступают за конкурентов

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился мнением о бывших партнёрах Хесусе Медине и Марио Фернандесе.

«С Мединой мы особо не разговаривали. Понимаю, что для болельщиков появление бывших игроков ЦСКА в форме принципиальных соперников, конечно, особый момент. И я это полностью понимаю и уважаю. Но у футболистов есть своя профессиональная этика», — приводит слова игрока «Комсомольская правда».

Напомним, что хавбек Медина перебрался в московский «Спартак», а защитник Фернандес транзитом через Бразилию оказался в стане петербургского «Зенита».