Президент Узбекистана заявил, что необходимо возобновить «Кубок Содружества» по футболу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите СНГ выступил с предложением возродить турнир «Кубок Содружества» по футболу.

«Предлагаю также возобновить футбольный турнир «Кубок Содружества» и провести очередные встречи наших молодёжных команд в Узбекистане. В рамках нашего нового совместного проекта готовим насыщенную программу мероприятий в Ташкенте, объявленном молодёжной столицей содружества в следующем году», – приводит слова главы пресс-служба президента Узбекистана.

Кубок Содружества существует с 1993 года. До 2011 года включительно в нём принимали участие команды — чемпионы стран СНГ. С 2012 года в турнире участвовали молодёжные сборные до 21 года. Последний раз турнир проводился в 2016 году, его выиграла молодёжная сборная России.