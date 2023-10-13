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Президент Узбекистана заявил, что необходимо возобновить «Кубок Содружества» по футболу

Последний раз турнир проводился в 2016 году.
13 октября 2023 19:40
автор: Глеб Шевяков

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите СНГ выступил с предложением возродить турнир «Кубок Содружества» по футболу.

«Предлагаю также возобновить футбольный турнир «Кубок Содружества» и провести очередные встречи наших молодёжных команд в Узбекистане. В рамках нашего нового совместного проекта готовим насыщенную программу мероприятий в Ташкенте, объявленном молодёжной столицей содружества в следующем году», – приводит слова главы пресс-служба президента Узбекистана.

Кубок Содружества существует с 1993 года. До 2011 года включительно в нём принимали участие команды — чемпионы стран СНГ. С 2012 года в турнире участвовали молодёжные сборные до 21 года. Последний раз турнир проводился в 2016 году, его выиграла молодёжная сборная России.

источник: Ассоциация футбола Узбекистана
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