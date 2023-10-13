Главный тренер молодежной сборной России оценил победу над «Палмейрасом» до 20 лет

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров высказался о прошедшем товарищеском матче, в котором его команда обыграла «Палмейрас» до 20 лет со счётом 3:1.

«Результат хоть и второстепенен, но всегда приятней выигрывать, чем проигрывать. У игроков будут положительные эмоции до завтрашнего дня. Сегодня хорошо набегались. И всегда нагрузки такого рода легче переносятся, когда ты выигрываешь, а не проигрываешь. Что касается содержания игры, понравилось начало: хороший был настрой. Видно, что игроки психологически хорошо подготовились к этому матчу», — приводит слова Шабарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что молодёжная сборная России также сыграет товарищеские матчи против «Сантоса» U-20 14 октября и «Ред Булл Бригантино» 16-го того же числа.